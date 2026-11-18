- Было предложение от "Спартака". Перед игрой с ними спортивный директор клуба Кахигао сказал: "Сейчас нам его отдавайте, а потом мы подпишем договор. И в этом матче он играть не должен". Я ответил: "Если вы покупаете, то покупайте. Присылайте трансферное предложение". Но этого не произошло. В Дагестане тоже не такие простые люди.
Я тогда, честно говоря, немного обалдел от такого предложения, - рассказал Газизов в эфире шоу махачкалинского клуба в "VK Видео".
В сентябре 25-летний Пальцев перешёл из махачкалинского "Динамо" в "Краснодар".
Махачкалинская команда после 14 туров имеет в активе 16 очков и идёт на 11-й строчке в турнирной таблице. "Спартак" с 29 баллами входит в топ-3.