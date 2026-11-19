"Галатасарай" проведёт ближайший домашний матч чемпионата Турции на другом стадионе

"Галатасарай" объявил о переносе домашнего матча 12-го тура чемпионата Турции против "Самсунспора" на другой стадион.

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Причиной стали работы по обновлению газона на арене "Рамс Парк". Встреча состоится 21 ноября на стадионе "Башакшехир Фатих Терим". Пресс-служба стамбульского клуба принесла извинения болельщикам за изменение места проведения игры.



За "Галатасарай" выступает российский полузащитник Алексей Батраков. В нынешнем чемпионате Турции 21-летний футболист провёл девять матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



После 11 туров "Галатасарай" с 28 очками возглавляет турнирную таблицу.