- Конечно, недопуск до турниров сборной России и наших клубов - это несправедливость, такого быть не должно. Тем более мы видим пример других стран, которые никак не наказаны.
В любом случае надежда умирает последней. Посмотрим, как всё будет. Чем быстрее нас вернут, тем лучше для нашего футбола. У нас выросло интересное и талантливое поколение: Батраков, Кисляк, Данилов, Тюкавин и другие ребята. И пример Батракова - как он играет в Турции, в Лиге чемпионов - подтверждает это, - цитирует Андреева "Матч ТВ".
18 ноября стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки отборочного турнира Евро-2028. Российские клубы и национальные команды отстранены от международных соревнований с 2022 года. Чемпионат Европы 2028 года пройдёт в Великобритании и Ирландии.