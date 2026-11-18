- Все прекрасно понимают, что Лёша сейчас один из самых сильных футболистов России, у него большие перспективы.
Заявив о себе, он открывает дорогу и для других молодых русских футболистов. Теперь будут больше внимания проявлять к нашим футболистам, - передаёт слова Глебова "Чемпионат".
Батраков является воспитанником "Локомотива". Летом 2026 года полузащитник перешёл в "Галатасарай" за 25 миллионов евро. В составе стамбульского клуба россиянин провёл 13 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.