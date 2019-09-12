Максим Деменко: хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на "Краснодаре"

Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением о том, пойдёт ли "горожанам" пауза на международные матчи.

Фото: "Кубань 24"