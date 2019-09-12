Максим Деменко: хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на "Краснодаре"
Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением о том, пойдёт ли "горожанам" пауза на международные матчи.
Фото: "Кубань 24"
"Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на "Краснодаре". Надеюсь, в команде успели внести определенные корректировки, чтобы уровень только улучшился. Сейчас наступит очень непростой период для "быков" и остальных лидеров. Ведь стартуют еврокубки. При этом идут важнейшие игры и на внутренней арене", — отметил "Известиям" Деменко.
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