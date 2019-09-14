Напомним, осенью прошлого года Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по УДО.
"Чемпионат.сом"
Кокорин до конца года может стать игроком "Сочи"
"Зенит" и "Сочи" обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.
Фото: РИА Новости
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