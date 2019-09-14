Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался относительно работы главного тренера красно-белых Олега Кононова.
"Тренеру, к сожалению, не верят болельщики. И это самое плохое, что может быть в любой команде, тем более в "Спартаке". Если нет поддержки трибун, работать тяжело. Я не говорю, что нужно менять тренера. Он попал в трудную ситуацию. Если руководство ему доверяет, то болельщики должны перенаправлять свои вопросы руководителям и не винить только тренера. Кононову в этом негативе нужно искать позитив и заряжать команду", - цитирует Калиниченко РИА Новости.
Максим Калиниченко: если нет поддержки трибун, Кононову тяжело работать
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