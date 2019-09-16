Николай Комличенко рассказал о том, как сделал дубль в очередном матче чемпионата Чехии

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, забивший два гола в матче очередного тура чемпионата Чехии, поделился впечатлениями от игры. "Млада" одержала победу со счетом 6:0 над "Пршибрамом" и поднялась на 3-е место в турнирной таблице.

Фото: metaratings