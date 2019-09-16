Николай Комличенко рассказал о том, как сделал дубль в очередном матче чемпионата Чехии
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, забивший два гола в матче очередного тура чемпионата Чехии, поделился впечатлениями от игры. "Млада" одержала победу со счетом 6:0 над "Пршибрамом" и поднялась на 3-е место в турнирной таблице.
Фото: metaratings
"В целом счет по игре. Мы создали достаточно много моментов и почти все из них получилось реализовать. Плюс здорово действовали и в обороне, и в атаке. Отмечу, что здорово сыграл Алексей Татаев. Во многом благодаря ему сыграли на ноль в обороне. Почему не бил пенальти сам, а отдал партнеру? Решил не жадничать, дал возможность забить другим. Думаю, так буду делать и впредь", — сказал Комличенко в интервью Sport24.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»