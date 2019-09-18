Скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Бывший полузащитник Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет.

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В 2013 году Риксену был поставлен редкий диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС, болезнь Лу Герига). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Несмотря на страшный вердикт, Риксен до последнего боролся с болезнью и посещал публичные мероприятия.Футболист начал карьеру в голландской "Фортуне" в 1993 году, откуда затем перешел в "АЗ". С 2000-го по 2006 год полузащитник представлял цвета "Рейнджерс". Следующим клубом игрока стал петербургский "Зенит", с которым он завоевал три трофея: Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны. На закате карьеры Риксен вернулся в "Фортуну", где провел еще три года.