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Скончался бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Бывший полузащитник Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет.
Фото: РИА Новости
В 2013 году Риксену был поставлен редкий диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС, болезнь Лу Герига). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы. Несмотря на страшный вердикт, Риксен до последнего боролся с болезнью и посещал публичные мероприятия.

Футболист начал карьеру в голландской "Фортуне" в 1993 году, откуда затем перешел в "АЗ". С 2000-го по 2006 год полузащитник представлял цвета "Рейнджерс". Следующим клубом игрока стал петербургский "Зенит", с которым он завоевал три трофея: Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны. На закате карьеры Риксен вернулся в "Фортуну", где провел еще три года.

Спорт24


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Теги: Зенит Риксен
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