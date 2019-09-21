Напомним, Мирзов получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с "Брагой". После проведённого медицинского обследования у хавбека диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Матч 11-го тура чемпионата России "Спартак" — "Оренбург" состоится 29 сентября
"Чемпионат"
Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу "Спартак" — "Оренбург"
Полузащитник московского "Спартака" Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".
Фото: © ПФК «Арсенал»
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