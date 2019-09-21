Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу "Спартак" — "Оренбург"

Полузащитник московского "Спартака" Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".

Фото: © ПФК «Арсенал»