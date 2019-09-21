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Сергей Семак не исключил возвращение в "Зенит" Могилевца

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал понять, что клуб из Санкт-Петербурга планирует в ближайшем будущем подписание футболистов с российским паспортом в связи с грядущим изменением лимита на легионеров.

Ранее исполком РФС утвердил лимит на легионеров по системе 8+17 с сезона-2020/21. По словам Семака, "Зенит" рассмотрит вариант с возвращением в клуб 26-летнего полузащитника Павла Могилевца, который в настоящее время является игроком "Рубина".

"С изменением лимита шансы на подписание российских игроков возрастает. В том числе Могилевца. Паша — замечательный человек. Но надо смотреть", - цитирует Семака Sport24.ru.


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Теги: Семак Зенит Могилевец
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