Александр Мостовой: какие у Кононова достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает спорным нахождение Олега Кононова на посту главного тренера команды. После поражения от "Уфы" (0:1) в 10-м туре чемпионата России Мостовой раскритиковал действия "Спартака".

Олег Кононов / Фото: ФК "Спартак"