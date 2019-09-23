"Сказать, что результат против "Уфы" удивил, — это не сказать ничего. Верил, что во втором тайме красно-белые все-таки отыграются, но нет. Конечно, расстраивает, что у команды ничего не получается. Есть вопросы и по трансферам. Многие хорошие футболисты покинули команду, а на замену им пришли другие. Но хорошие ли?
Кононов уже довольно давно в "Спартаке", и вопросы к нему тоже появились давно. У меня лично возникли сомнения, когда его еще только приглашали в клуб. Какие у этого специалиста достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?", — приводит слова Мостового "Спорт-экспресс".
Александр Мостовой: какие у Кононова достижения, чтобы работать в лучшей команде страны?
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает спорным нахождение Олега Кононова на посту главного тренера команды. После поражения от "Уфы" (0:1) в 10-м туре чемпионата России Мостовой раскритиковал действия "Спартака".
Олег Кононов / Фото: ФК "Спартак"
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