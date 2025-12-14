Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ в 2025 году

"Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году - Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест. Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех. (Смеется.) А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно", - сказал Павлюченко.
Джон Кордоба перебрался в чемпионат России летом 2021 года из немецкой "Герты". Действующий контракт 32-летнего центрального нападающего с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, включая Суперкубок России, в которых забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач на партнеров.
Всего на счету колумбийца 70+33 по системе гол плюс пас в 139 играх в составе "быков".
Источник: "РБ Спорт"
Фото: РПЛ