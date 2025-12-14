Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Интер1 тайм
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
1 - 2 1 2
Майнц2 тайм
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
Осер
3 - 4 3 4
Лилль2 тайм
Ланс
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ в 2025 году

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим форвардом чемпионата России.
Фото: РПЛ
"Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году - Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест. Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех. (Смеется.) А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно", - сказал Павлюченко.

Джон Кордоба перебрался в чемпионат России летом 2021 года из немецкой "Герты". Действующий контракт 32-летнего центрального нападающего с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, включая Суперкубок России, в которых забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач на партнеров.

Всего на счету колумбийца 70+33 по системе гол плюс пас в 139 играх в составе "быков".

Источник: "РБ Спорт"

