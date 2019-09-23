Михаил Грушевский: у тренеров "Краснодара" подгорало в матче с ЦСКА, но это их проблемы

"Это был очень важный для ЦСКА матч. Разумеется, поражение от "Лудогорца" висело некоторым таким моральным грузом перед игроками. Но матч в чемпионате России с трудом может считаться реабилитацией за провал в Лиге Европе. Это победа важна прежде всего для чемпионата, для борьбы за медали.
Реабилитацией за неудачу в Лиге Европы можно считать успешное выступление в самой Лиге Европы. Мне все равно с каким счетом ЦСКА сможет обыграть "Лудогорец" в домашнем матче. Совершенно не принципиально, чтобы это было именно с разгромным счетом, но ответная победа, безусловно, может потенциально считаться реабилитацией. Ну и вообще, успешное выступление в Лиге Европы тоже будет вполне компенсировать тот моральный ущерб, который был нанесен неудачным матчем в Болгарии.
А что касается вчерашнего матча, во втором тайме "Краснодар" прибавил, сработала двойная замена. И Берг, который не забивал вовсе за "Краснодар", смог отличиться дублем. И более того, имел еще голевые моменты и вполне мог стать супергероем вчерашнего матча. К счастью для нас, болельщиков ЦСКА, это у него не получилось.
Почему ЦСКА не смог второй тайм сыграть столь же уверенно как первый? На первое место я поставлю заслугу самого "Краснодара", а на второе — у ЦСКА была очень тяжелая поездка в Болгарию. Матч против "Лудогорца" мы закончили практически ночью с четверга на пятницу. Потом команда не просто вылетела в Москву, а сначала проехала больше двухсот километров до ближайшего аэропорта. Ну в общем, я думаю, может немного не хватило физически. Но тем не менее смогли удержать преимущество, которое добыли в первом тайме. Важен победный результат. То, что не получилось эффектно и с крупным счетом победить, пожалуй, прежде всего, в этом заслуга "Краснодара".
Мусаев и другой тренер "Краснодара" вели себя весьма агрессивно в течение всего матча, особенно во втором тайме. То, что наговорил Мусаев, на мой взгляд, это какая-то неадекватная реакция на поражение. Что касается пенальти в ворота "Краснодара", то давайте постараюсь быть объективным. Так как я смотрел футбол на стадионе в динамике игры, я не увидел, как мяч попал в руку. Рука была за спиной у игрока "Краснодара". То, что это разглядел видеоассистент, неудивительно. Современные правила таковы: если имела место в данном случае игра рукой, то человек, который наблюдает за монитором, подсказывает главному арбитру. То есть очень забавно наблюдать, что целая команда арбитров, просмотрев этот эпизод, принимает решение о назначении пенальти. А тренер после матча говорит, что весь мир прямо-таки в шоке от того, как обидели "Краснодар".
Почему так себя вел Мусаев? Возможно, это связано со стрессом после крупного поражения в Лиге Европы. Возможно, неуверенно себя чувствует, и пошли разговоры о смене тренера. Я не знаю. Весь тренерский штаб "Краснодара" вчера вполне мог быть удален с тренерской скамейки. За толкание линейного ассистента арбитра принято выпроваживать со стадиона и дисквалифицировать на n-ное количество матчей. Возможно, нервозность, неуверенность в собственном будущем заставили Мусаева и других тренеров "Краснодара" вести себя так неадекватно и делать такие заявления. Кстати, сам "Краснодар" на поле вел себя по-спортивному и адекватно, боролся, но не выходил за рамки нормальной, честной, футбольной борьбы. А вот у тренеров что-то там подгорало, но это их проблемы.
В принципе, думаю, "Краснодар" как-нибудь и без моих комментариев разберется", — сказал Грушевский в беседе с Sport24.
Михаил Грушевский: у тренеров "Краснодара" подгорало в матче с ЦСКА, но это их проблемы
Известный эстрадный артист и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — "Краснодар" (3:2).
Фото: argumenti.ru
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