"Да, "Зенит" проявлял интерес. Но не только в России хотят купить Ромуло. На футболиста обратили внимание клубы АПЛ, Бундеслиги, Эредевизи. Итальянские команды связывались с нами. Не знаю, в каком направлении сейчас идут переговоры по Ромуло. Посмотрим, что из этого выйдет. Считаю, что за игрока мы можем выручить от 20 до 25 миллионов евро", — приводит слова Манце Legalbet.
Ромуло является игроком турецкого "Гёзтепе" с января 2025 года. При этом в Турции фактически он выступает с февраля 2024 года (первый год бразилец был арендован у "Атлетико Паранаэнсе"). В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 33 официальных матчах, в которых забил 17 голов, отдал 10 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек.
Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 11 миллионов евро.
В турецком "Гёзтепе" подтвердили интерес "Зенита" к бразильскому форварду Ромуло
Спортивный директор турецкого "Гёзтепе" Иван Манце рассказал об интересе петербургского "Зенита" к бразильскому нападающему Ромуло.
Фото: ФК "Гёзтепе"