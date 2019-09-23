Диктором "Крыльев Советов" может стать самарский школьник

Футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о старте конкурса #ГолосКрыльев.

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Его победитель сможет на один день стать диктором "Самара Арены" и озвучить состав самарской команды на матче 11-го тура Российской Премьер-лиги с футбольным клубом "Тамбов". Для участия в конкурсе юным болельщикам необходимо записать и опубликовать в Instagram или ВКонтакте видео с хештегом #ГолосКрыльев. В ролике нужно озвучить, почему участник конкурса собирается посетить матч "Крылья Советов" - "Тамбов", а также почему именно он должен озвучить состав "Крыльев" на этот матч. К участию в конкурсе допускаются только школьники. Видео нужно опубликовать в социальных сетях до 18:00 26 сентября.