Дело было открыто по статье "Возбуждение ненависти" после обращения генерального директора "Спартака" Томаса Цорна и будет рассмотрено 27 сентября.
"Планируется заявить несколько ходатайств, среди которых приобщение лингвистической экспертизы, в которой содержатся однозначные выводы об отсутствии в спорной публикации признаков разжигания ненависти и унижение человеческого достоинства, а также ходатайство о прекращении дела в отношение Малосолова в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Кроме этого, будем приобщать материалы, свидетельствующие о том, что сравнение спортсменов с животными являются мировой традицией спортивных состязаний. Не случайно символом Олимпиады в Бразилии, родины так называемого потерпевшего, является именно обезьяна. Остальные процессуальные шаги защиты я бы предпочел пока оставить за кадром", — сказал Миронов в беседе с Sport24.
Защита обвиняемого "Спартаком" Малосолова приобщит к делу лингвистическую экспертизу
Адвокат Иван Миронов, представляющий интересы журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, рассказал о планах линии защиты в преддверии рассмотрения административного дела в отношении своего подзащитного.
Фото: PhotoXPress
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