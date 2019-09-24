— Насколько помню, раньше "Спартак" довольно уверенно играл в этом городе. После поражения от "Урала" многие думали, что красно-белые покажут совсем другой футбол.
— Все настолько безнадежно в игре команды Кононова?
— Да по большому счету "Спартак" показывает такую довольно давно, с начала сезона. Ничего нового в Уфе я не увидел. Да, имели шанс сравнять счет в концовке, когда Мельгарехо не забил. Но в команде, где есть неплохие исполнители, моменты всегда возникнут. Тем более там был навал... Где-то отскок, где-то еще что-то. А в остальном — обычный «Спартак», который наблюдаю с начала сезона, - приводит слова Широкова "СЭ".
Широков: поражение красно-белых в Уфе? Обычный «Спартак», который наблюдаю с начала сезона
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал последнее поражение команды Кононова
Фото: gazeta.ru
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