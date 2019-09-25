Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал информацию СМИ о том, что на домашнем матче 1/16 финала Кубка России с "Арсеналом" (1:2) пожарные окатили фанатов воронежского клуба холодной водой при температуре +6.
"Никакого обливания фанатов ледяной водой после игры не было. Были горящие сиденья, кресла горели достаточно сильно. Пожарные включили небольшую струю, чтобы потушить их, и некоторые болельщики, представив, что это фонтан, решили подбежать и поиграться с водой. Получилось как развлечение: они подбежали и начали брызгаться водой.
Ничего криминального не было даже близко, мне уже звонили из РФС и ФНЛ. Основные болельщики тогда уже вышли, струя была только для того, чтобы пожар не разошелся дальше. Против болельщиков действий не было, это было в целях безопасности, их водой не обливали. В плюс шесть прыгать под воду? Ну, наверное, они были разгоряченные", — цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
Роман Асхабадзе: никакого обливания фанатов ледяной водой после игры "Факел" - "Арсенал" не было
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