Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" (2:0).
"Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело. Проходных игр практически не бывает.
Забыто ли поражение от "Тамбова" в предыдущем матче? Мы не концентрировались на прошлой игре, тем более в игре с "Мордовией" состав практически полностью обновился. Говорить о прошедших матчах смысла не вижу.
В чем причина такой широкой ротации? У нас через два дня игра с "Динамо", кроме того, часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле. Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя. Благодарен ребятам!" — цитирует Карпина ФК "Ростов".
Валерий Карпин: проходных матчей с клубами ФНЛ в Кубке России практически не бывает
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