Владислав Радимов показал фото с Кокориным с тренировки "Зенита-2": он вернулся

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сегодня опубликовал в инстаграме фотографию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным."Он вернулся", — так подписал фотографию Радимов, на которой он запечатлен вместе с футболистом на тренировке "Зенита-2", выступающего в ПФЛ.