"Он вернулся", — так подписал фотографию Радимов, на которой он запечатлен вместе с футболистом на тренировке "Зенита-2", выступающего в ПФЛ.
Владислав Радимов показал фото с Кокориным с тренировки "Зенита-2": он вернулся
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сегодня опубликовал в инстаграме фотографию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
"Он вернулся", — так подписал фотографию Радимов, на которой он запечатлен вместе с футболистом на тренировке "Зенита-2", выступающего в ПФЛ.
"Он вернулся", — так подписал фотографию Радимов, на которой он запечатлен вместе с футболистом на тренировке "Зенита-2", выступающего в ПФЛ.
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