Дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении Малосолова было заведено после того, как "Спартак" подал на него заявление в прокуратуру. В июне Малосолов прокомментировал стычку тогда еще нападающего красно-белых Луиса Адриано и защитника армейцев Кирилла Набабкина в матче товарищеского турнира в Австрии. "Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время", — написал Малосолов в твиттере.
На сегодняшнем заседании суда адвокат Малосолова ходатайствовал о возвращении материалов дела в прокуратуру.
"Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства о возвращении материалов дела. Дело принято судом к производству, после этого передача дела назад в прокуратуру не предусмотрена. В ходатайстве отказано", — передает слова Журавлевой Sport24 с заседания суда.
Суд отклонил ходатайство Малосолова о возвращении дела прокурору
Судья Татьяна Журавлева, рассматривающая дело журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, отказала в ходатайстве защиты о возвращении материалов дела в прокуратуру.
Фото: PhotoXPress
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»