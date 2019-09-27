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Суд отклонил ходатайство Малосолова о возвращении дела прокурору

Судья Татьяна Журавлева, рассматривающая дело журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, отказала в ходатайстве защиты о возвращении материалов дела в прокуратуру.
Фото: PhotoXPress
Дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении Малосолова было заведено после того, как "Спартак" подал на него заявление в прокуратуру. В июне Малосолов прокомментировал стычку тогда еще нападающего красно-белых Луиса Адриано и защитника армейцев Кирилла Набабкина в матче товарищеского турнира в Австрии. "Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время", — написал Малосолов в твиттере.

На сегодняшнем заседании суда адвокат Малосолова ходатайствовал о возвращении материалов дела в прокуратуру.

"Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства о возвращении материалов дела. Дело принято судом к производству, после этого передача дела назад в прокуратуру не предусмотрена. В ходатайстве отказано", — передает слова Журавлевой Sport24 с заседания суда.


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Теги: Малосолов ЦСКА Спартак Москва
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