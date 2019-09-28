"Тамбов" в гостях уступил "Крыльям Советов" в матче 11-го тура РПЛ

В Самаре завершился матч 11-го тура РПЛ. "Крылья Советов" отправили два безответных мяча в ворота "Тамбова".

Фото: ФК "Крылья Советов"