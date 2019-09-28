"Тамбов" в гостях уступил "Крыльям Советов" в матче 11-го тура РПЛ

Чемпионат России
11 тур
2:0
11 тур
2:0
Голы: Соболев, 73 (пенальти), Канунников, 74
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 66), Кабутов (Канунников, 68), Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 81), Соболев.
"Тамбов": Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Карасев, Обухов, Костюков (Чернышов, 79), Мелкадзе.
Предупреждения: Тетрашвили, 7, Рыбин, 37, Антон, 38, Анюков, 45+2, Карасев, 47, Чернов, 54, Мелкадзе, 54, Кабутов, 64, Ойеволе, 71, Таказов, 72, Карпов, 77, Грицаенко, 87