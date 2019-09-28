РФС применил штрафные санкции к "Анжи" на основании предписания дисциплинарного комитета ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, который в этом сезоне выступает в южной зоне ПФЛ.
"В связи с тяжелой финансовой ситуацией "Анжи" не смог погасить задолженность перед экс-футболистом команды Янником Боли. Долг по заработной плате возник перед футболистом в момент его перехода в китайский "Далянь Аэрбин" в феврале 2017 года. Клуб не отрицал существующую задолженность и готов был и дальше вести диалог с футболистом и реструктурировать долг, однако решение ФИФА было принято автоматически и стало неожиданностью для руководства клуба. Соответствующее письмо было направлено дисциплинарным комитетом ФИФА в РФС, и решение вступило в силу без дополнительного предупреждения.
Руководство "Анжи" ведет работу по реструктуризации имеющихся задолженностей и будет и дальше пытаться погасить долги перед бывшими футболистами.
Штрафные санкции, которые применены к клубу, безусловно, больно ударят и по нынешнему составу команды, которая, несмотря на все сложности, пытается достойно выступать в первенстве ПФЛ.
Руководство и сотрудники клуба делают все возможное, чтобы сохранить бренд "Анжи" и профессиональный статус клуба. Воспитанники академии, которые составляют костяк команды, и тренерский штаб продолжат выступление в первенстве ПФЛ и сделают все возможное, чтобы порадовать верных болельщиков нашей команды", — говорится в заявлении "Анжи".
ФИФА обязала РФС снять с "Анжи" 6 очков из-за долга перед Боли
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