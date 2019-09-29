Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал поражение команды от "Оренбурга" (1:2).
"Конечно, это перебор, все уже… Есть ощущение милой анархии в команде. Вы же видите, что безволие во всем, что у Кононова, что у игроков. Это никогда не было свойственно "Спартаку". Все, что происходит с командой — парадокс. Полная безнаказанность тренера, ну как так… Я не знаю, какие у тренера санкции. Он же ничего не предпринимает, чтобы что-то поменять.
Кононову невыгодно самому подавать в отставку, мне кажется, все дело в деньгах. Деньги играют большую роль в том, что Кононов остается у руля команды до сих пор. И так осталось полстадиона. Нецензурные выкрики болельщиков? Еще раз, тренеру деньги важнее, раз он выдерживает это все", - цитирует Маклакова Sport24.
Алексей Маклаков: Кононову невыгодно самому подавать в отставку, все дело в деньгах
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