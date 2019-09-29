Мануэл Фернандеш: надеюсь, что смогу больше радовать болельщиков "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал о своем дебюте за краснодарский клуб в матче с "Арсеналом" (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- В первую очередь хочу сказать, что рад, что сыграл. У меня были проблемы с икрой на левой ноге, из-за которых я пропустил две - три недели.



Атмосфера? Очень хорошая атмосфера на стадионе. Я уже здесь был во время матча с "Крыльями Советов". Также атмосфера была отличной, когда я приезжал сюда в качестве футболиста "Локомотива".



Надеюсь, что смогу больше радовать болельщиков.



Адаптация? Главное - побыстрей набрать форму. Проблем не возникнет, - сказал Фернандеш.