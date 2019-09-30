Эту информацию подтвердил сам Шалимов, в штаб которого войдёт Магомед Адиев.
— Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата», — сказал Шалимов в интервью СЭ. — Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуацию.
Для меня это возможность работы в премьер-лиге. «Ахмат» солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат.
Игорь Шалимов возглавит "Ахмат"
Бывший главный тренер "Краснодара" и "Химок" Игорь Шалимов сменит Рашида Рахимова на посту главного тренера "Ахмата".
Фото: Юга.ру
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