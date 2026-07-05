Определилась первая четвертьфинальная пара ЧМ-2026

Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира - 2026. Её составили сборные Франции и Марокко.

Фото: ФИФА

Французы оформили путёвку в следующую стадию, обыграв Парагвай со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе, уверенно реализовавший пенальти.



Ранее место в четвертьфинале обеспечила себе сборная Марокко, разгромившая Канаду со счётом 3:0.



Матч между Францией и марокканцами состоится 9 июля, начало - в 23:00 по московскому времени.