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Определилась первая четвертьфинальная пара ЧМ-2026

Определилась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира - 2026. Её составили сборные Франции и Марокко.
Фото: ФИФА
Французы оформили путёвку в следующую стадию, обыграв Парагвай со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе, уверенно реализовавший пенальти.

Ранее место в четвертьфинале обеспечила себе сборная Марокко, разгромившая Канаду со счётом 3:0.

Матч между Францией и марокканцами состоится 9 июля, начало - в 23:00 по московскому времени.

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