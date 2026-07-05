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Глушаков раскритиковал новый формат чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что ему не очень нравится новый формат ЧМ с участием 48 команд.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
По словам экс-капитана "Спартака", расширение турнира привело к появлению большого количества матчей, которые не вызывают особого интереса у болельщиков.

"Что касается формата, то так себе, непонятно. С одной стороны не нравится, потому что есть проходные и неинтересные игры", — заявил Глушаков.

При этом бывший футболист отметил и положительную сторону нового формата. По его мнению, увеличившееся количество участников делает турнир более непредсказуемым, а практически каждый игровой день может принести неожиданный результат.

Глушаков также признался, что приятно удивлен выступлением Колумбии и Марокко, а также игрой Лионеля Месси. В числе главных разочарований он назвал сборные Германии и Нидерландов.

Источник: ТАСС

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