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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
2 - 1 2 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
1 - 0 1 0
Алжир1 тайм
Австралия
21:00
ЕгипетНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Знамя ТрудаНе начат
Локомотив
17:00
Спартак КостромаНе начат
Рубин
17:00
ОренбургНе начат
Краснодар
18:00
ВистаНе начат
Ростов
18:00
Динамо СтавропольНе начат

Португалия - Испания. 6 июля 2026 22:00

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 Чемпионат мира-2026

1/16 финала
   
        

        
        
        	

	




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