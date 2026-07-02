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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
2 - 0 2 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Австрия1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
0 - 5 0 5
АкронЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен

Мексика - Англия. 6 июля 2026 03:00

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 Чемпионат мира-2026

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	




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