Алексей Померко: не сказал бы, что "Ахмат" играл плохо. Наоборот, но мы выдержали натиск

Полузащитник «Сочи» Алексей Померко после победы над «Ахматом» в матче 11-го тура российской премьер-лиги ответил на вопросы журналистов.



– Так ли «Ахмат» играл плохо, как это смотрелось с трибун?



– Я бы сказал, наоборот. После гола было давление на наши ворота, особенно со стандартов. Было тревожно, «Ахмат» неплохо комбинировал, но мы выдержали натиск. Мы немного подсели. Уход Рахимова? Это их внутренние вопросы.



– Вы ещё не можете полностью контролировать матч, раз отдали инициативу?



– Это мы разберём на теории, когда эмоции улягутся, чтобы такого не было. «Ахмат» оказывал давление, но мы тоже могли сделать счёт 2:0 – Нобоа имел момент, Мостовой обыгрывал, мог прострелить.



– Игра команды наладилась, устоялась?



– Она становится всё лучше, уверен, что продолжим прибавлять от матча к матчу.



– Психологически важно было подняться в турнирной таблице?



– Конечно. И важно добиваться положительного результата в каждой игре, – цитирует Померко корреспондент Rusfootball.info.