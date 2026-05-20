Тренер "Зенита" высказался об игре Соболева в сезоне-2025/26

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался об игре Александра Соболева в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Вильям Оливейра заявил, что Александр Соболев провел отличную весеннюю часть сезона.

"Соболев был очень мотивирован весь сезон, провел отличную весну и внес большой вклад в общий успех. У него был непростой отрезок, когда он получал большую порцию критики со стороны, но он справился и добился своего", - сказал Оливейра "Матч ТВ".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

