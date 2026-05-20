Мостовой высказался о возможном возвращении Шварца в "Динамо"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сандро Шварца в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Шварц в "Динамо"? Я ничему в нашем футболе не удивляюсь.
Видел много примеров, когда одни и те же люди входят в разные реки. Наш футбол - вишенка на торте. Приехал, получилось? Ура-ура. Не получилось? Чемодан забрал и поехал отдыхать. И говорит: "Как мне всё нравилось, хочу вернуться", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Сандро Шварц был назначен главным тренером московского "Динамо" в октябре 2020 года. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Немецкий специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шварц близок к возвращению в "Динамо".

