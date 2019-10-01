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Мешков рассудит "Краснодар" и "Спартак", Казарцев будет работать на матче ЦСКА - "Ростов"

РФС назначил судей на игры 12-го тура Премьер-лиги, которые пройдут 5–6 октября.

"Уфа" - "Ахмат": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты — Константин Шаламберидзе (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный арбитр — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Оренбург" - "Динамо": судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты — Алексей Ширяев (Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Тамбов": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты — Арам Петросян (Бронницы), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

"Сочи" - "Крылья Советов": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль), Денис Березнов (Москва); резервный арбитр — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

"Урал" - "Зенит": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты — Николай Богач (Люберцы), Валентин Мурашов (Москва); резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

"Локомотив" - "Арсенал": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

ЦСКА - "Ростов": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный арбитр — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Краснодар" - "Спартак": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).


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Теги: Мешков Краснодар Спартак ЦСКА Ростов Казарцев
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