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Гилерме: надеюсь провести еще 300 игр за "Локомотив"

Вратарь "Локомотива" Гилерме поделился эмоциями от выступлений за железнодорожников. 28 сентября 33-летний голкипер провел свой 300-й матч за красно-зеленых.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Конечно, я не ожидал, что столько смогу сыграть за "Локомотив". Столько лет здесь, очень рад, что так получилось. Надеюсь, что еще смогу сыграть 300 игр за команду, знаю, что это невозможно, но буду стараться играть столько, сколько смогу", — передает слова Гилерме корреспондент Sport24.ru.


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Теги: Гилерме Локомотив
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