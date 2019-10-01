Гилерме: надеюсь провести еще 300 игр за "Локомотив"

Вратарь "Локомотива" Гилерме поделился эмоциями от выступлений за железнодорожников. 28 сентября 33-летний голкипер провел свой 300-й матч за красно-зеленых.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"