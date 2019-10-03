» » Гендиректор "Зенита" - о травме Малкома: если ее усугубить, можно поставить под угрозу карьеру

Гендиректор "Зенита" - о травме Малкома: если ее усугубить, можно поставить под угрозу карьеру

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о травме полузащитника петербургской команды Малкома.
Фото: ТАСС
"Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал. Травма называется "повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра". Это медицинский термин, а если говорить простым языком — это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока. Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует. Хочу напомнить известный эпизод из фильма "Кавказская пленница": "Торопиться не надо, главное — вернуть обществу полноценного человека".

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде", - цитирует Медведева ТАСС.


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Теги: Медведев Малком Зенит
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