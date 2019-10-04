Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможных изменениях в "Спартаке" перед матчем 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
"Спартак" вряд ли отойдёт от прежней модели игры в матче с "быками". Кузнецов — человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдёт несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьёзная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в "Спартаке" работают всё те же люди. При этом определённое эмоциональное напряжение всё-таки спадёт. На красно-белых очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться", — цитируют Кирьякова "Известия".
Сергей Кирьяков: Кузнецов - человек Кононова, он вряд ли что-то кардинально поменяет
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