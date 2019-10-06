В матча 12-го тура чемпионата России "Зенит" с уверенным счетом обыграл "Урал" - 3:1.
Чемпионат России
12 тур
Голы: Иванович, 3, Оздоев, 27, Шатов, 58 (автогол), Азмун, 64
"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Ильин, 51), Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль Кабир (Насыров, 90), Августиняк, Погребняк.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана (Шатов, 14), Сантос, Осорио, Жирков (Ерохин, 65), Оздоев, Дзюба, Азмун (Мак, 83), Дриусси.
"Зенит" одержал выездную победу над "Уралом"
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