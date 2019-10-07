Полузащитник "Балтики" Младен Кашчелан оценил игру "Спартака" под руководством Дмитрия Аленичева три года назад.
"Точно не скажу, ведь там у него не играл. Но вижу ситуацию так: "Спартак" — очень большой клуб, там смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону. Это самая привилегированная команда России, но у нее за последние 18 лет лишь одно чемпионство. Вот и свидетельство того, как "Спартак" ведет дела.
Думаю, не в Аленичеве дело. Там были и другие специалисты, которые не справлялись, но которые сейчас на тренерской работе на два уровня выше. Достаточно вспомнить Унаи Эмери. Думаю, подобное давление не поймет никто, кроме тех, кто работает в "Спартаке".
Да, Аленичев сильный специалист. Очень люблю его тренировочный процесс, его построение игры. Думаю, в скором времени он найдет новую команду", - цитирует Кашчелана "Большой спорт".
Кашчелан: в "Спартаке" смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону
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