» » Кашчелан: в "Спартаке" смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону

Кашчелан: в "Спартаке" смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону

Полузащитник "Балтики" Младен Кашчелан оценил игру "Спартака" под руководством Дмитрия Аленичева три года назад.

"Точно не скажу, ведь там у него не играл. Но вижу ситуацию так: "Спартак" — очень большой клуб, там смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону. Это самая привилегированная команда России, но у нее за последние 18 лет лишь одно чемпионство. Вот и свидетельство того, как "Спартак" ведет дела.

Думаю, не в Аленичеве дело. Там были и другие специалисты, которые не справлялись, но которые сейчас на тренерской работе на два уровня выше. Достаточно вспомнить Унаи Эмери. Думаю, подобное давление не поймет никто, кроме тех, кто работает в "Спартаке".

Да, Аленичев сильный специалист. Очень люблю его тренировочный процесс, его построение игры. Думаю, в скором времени он найдет новую команду", - цитирует Кашчелана "Большой спорт".


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Теги: Кашчелан Спартак Балтика
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