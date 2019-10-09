Силкин: вернуться в "Динамо"? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info сказал, что клуб не предлагал ему вновь возглавить команду, прокомментировал назначение Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера динамовцев, а также выразил мнение, что Новиков не должен совмещать работу в основной и молодежной командах.



Фото: ТАСС

- Как вы отнеслись к отставке Дмитрия Хохлова и назначению Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера динамовцев?



- Когда, команда завалилась на дно, отставка - нормальное явление, обычный процесс. Что тут делать? Что-то не получилось. Для чего делается замена? Чтобы встряхнуть команду. А то, что назначили Кирилла, то он работал в молодежной команде, он в курсе всех процессов, которые происходят в основной. Он делегирует в основной состав своих игроков. Он и на тренировках основного состава присутствовал, знаком с его игроками. Уверен, что он в курсе всего того, что происходит. Решение, учитывая, что нет кандидатуры, логичное. Эта практика известная.



- Новиков будет работать и с основным составом, и с дублирующим. Не вызывает это совмещение тревоги?



- Совмещение здесь - это неправильно. Потому что это нереально. Если ему доверяют исполнять обязанности главного тренера, по большей части он должен посвящать себя главной команде. Я знаю, что это такое. Когда я исполнял обязанности, поначалу мне хотелось успеть и туда, и туда, но это просто невозможно. Для чего его поставили? Чтобы изменить что-то в основной команде. Если дубль будет первым, а основа вылетит, она вылетит вместе с дублем. Тут спасать надо первую команду. Уверен, что у него есть какой-то помощник, который может сейчас заняться работой с дублем. Помощнику надо продолжать то, что начал Новиков. Тем более уже середина чемпионата.



- Новикова могут утвердить в должности главного тренера?



- Это зависит от результатов. Если результат будет, то почему бы и нет?



- Кто был бы идеальным кандидатом на должность главного тренера "Динамо"?



- Не думал никогда об этом. Но есть ведь руководители - пусть у них голова болит. (После паузы.). Но, конечно, хотелось бы, чтобы это свой специалист был - динамовец. Мне именно этого хочется. Может быть, и не воспитанник «Динамо», но человек, который играл за этот клуб.



- Почему бы "Динамо" не обратиться к вам за помощью?



- Ну, для этого нужно разговаривать, а у нас и разговоров-то не было. Месяца два назад мне обещали, что позвонят и встретятся со мной, но так никто и не позвонил. Но никто ведь не говорил, что хотели меня куда-то назначить. Ну, не знаю, хотели или нет, или это болтовня пустая...



- Что происходит с Юсуповым? У него было удаление в игре с "Зенитом" в августе, сейчас во встрече с "Оренбургом"?..



- Дело в том, что он выступает на той позиции, где больше всего игры происходит. И когда что-то получается - это одно, что не получается - другое. А он выполняет огромный объем работы - видимо, где-то перемыкает, и карточка... Последняя его карточка: он ошибся - побежал, на противоходе его поймали. В принципе достаточно простой эпизод. Я думаю, что все это из-за то, что в команде была какая-то нервозность. И она наверняка есть и сейчас. Потому что сначала была одна команда, а потом, можно сказать, в эту команду и еще одна влилась. Получается, что все хотят играть, и кого-то ставят, а кого-то не ставят. Но вообще-то Артур - игрок опытный. Ему 30 лет в этом году исполнилось. Но те ошибки, что он совершил, характерны для молодых игроков. Футболистов, которые начинают играть, хотят бегать и у всех все отнять. Здоровья полно, желание огромное. Но в этом возрасте... Хотя тот же Гацкан тоже мимо себя никого не пропускал, и тоже много карточек было.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info