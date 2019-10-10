Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ и Федерация футбола Нижнего Новгорода заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью, передает Sport24.
Свои подписи под документом поставили министр спорта России Павел Колобков, глава РФС Александр Дюков, губернатор региона Глеб Никитин и президент местной футбольной федерации Владимир Афанасьев.
РФС и Минспорт подписали четырехстороннее соглашение с Нижегородской областью
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