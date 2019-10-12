Футбольный вопрос про братьев-близнецов чуть не привел к провалу в "Кто хочет стать миллионером"

"В какой московской футбольной команде в сезоне 2018–2019 годов играли близнецы?" — спросили у Оганезова и Угольникова на 8-м вопросе, ответ на который приносит 25?000 рублей. Варианты ответов — "Локомотив", "Торпедо", ЦСКА и "Спартак".
Оганезов и Угольников долго размышляли над вопросом и даже сделали звонок другу. Долгое время они склонялись к тому, что речь идет о ЦСКА, памятуя о игравших в прошлом за армейцев братьях Алексее и Василии Березуцких.
Ведущий Дмитрий Дибров наводящими вопросами в итоге все-таки натолкнул участников игры на правильный ответ — "Локомотив", за который играют Алексей и Антон Миранчуки.
Даже пришлось звонить pic.twitter.com/PUpdQ5dxlv— Руслан Абушкин (@abushkin) October 12, 2019
Sport24.ru