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Футбольный вопрос про братьев-близнецов чуть не привел к провалу в "Кто хочет стать миллионером"

В новом выпуске популярной телеигры "Кто хочет стать миллионером", вышедшем 12 октября на Первом канале, был задан вопрос о футболе. Участниками игры стали композитор Левон Оганезов и актер Игорь Угольников.

"В какой московской футбольной команде в сезоне 2018–2019 годов играли близнецы?" — спросили у Оганезова и Угольникова на 8-м вопросе, ответ на который приносит 25?000 рублей. Варианты ответов — "Локомотив", "Торпедо", ЦСКА и "Спартак".

Оганезов и Угольников долго размышляли над вопросом и даже сделали звонок другу. Долгое время они склонялись к тому, что речь идет о ЦСКА, памятуя о игравших в прошлом за армейцев братьях Алексее и Василии Березуцких.

Ведущий Дмитрий Дибров наводящими вопросами в итоге все-таки натолкнул участников игры на правильный ответ — "Локомотив", за который играют Алексей и Антон Миранчуки.



Sport24.ru


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