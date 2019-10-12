"Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг "Спартака" и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю – и вот их наконец можно объявить.
"Спартак" возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.
Доменико утряс все формальности с "Шальке" и скоро вернется в Россию, чтобы готовить "Спартак" к матчу с "Рубином" – он пройдет 19 октября. Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско", – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Арустамян: Тедеско подписал контракт со "Спартаком"
Журналист Нобель Арустамян заявил, что бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско возглавил "Спартак".
Фото: Getty Images
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