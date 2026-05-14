Футболист "Динамо" Маринкин: победа над "Краснодаром" дает эмоциональный подъем

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин высказался о предстоящем матче с "Балтикой".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, "Динамо" в матче с "Балтикой" будет играть только на победу.

- Ожидания от игры с "Балтикой"? Для нас любой матч — определённое испытание.
Такая победа с "Краснодаром" даёт эмоциональный подъём нам даже в конце сезона. Будем играть только на победу, - цитирует Маринкина Metaratings.

В 29 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Краснодаром" со счетом 2:1. В 30 туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".

По итогам 29 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками. Балтийцы располагаются на шестой строчке с 46 баллами в своем активе.

