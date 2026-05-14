Барбоза: рано называть "Зенит" чемпионом

- В России всегда есть интрига, даже если её нет. Сейчас рано называть "Зенит" чемпионом, потому что всё может быть.
Неделю назад ситуация была одна, а сейчас уже другая. Интрига будет до последних минут последнего тура, - приводит слова Барбозы Metaratings.
После 29 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками, "Краснодар" располагается на второй строчке с 63 баллами в своем активе.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на домашнем стадионе "Оренбург".