Барбоза: рано называть "Зенит" чемпионом

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Барбозы, рано называть "Зенит" чемпионом, потому что все может измениться.

- В России всегда есть интрига, даже если её нет. Сейчас рано называть "Зенит" чемпионом, потому что всё может быть.

Неделю назад ситуация была одна, а сейчас уже другая. Интрига будет до последних минут последнего тура, - приводит слова Барбозы Metaratings.

После 29 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками, "Краснодар" располагается на второй строчке с 63 баллами в своем активе.

В 30 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на домашнем стадионе "Оренбург".

