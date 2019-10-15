Мостовой - о Тедеско в "Спартаке": как это вообще возможно?

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой в своем инстаграме прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

Фото: ФК "Спартак"

"Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос "верю — не верю" в нового тренера. А как это вообще возможно?!", - написал Мостовой.



Напомним, вчера "Спартак" официально объявил о назначении 34-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Ранее Тедеско тренировал "Шальке", с которым занял второе место в чемпионате Германии.