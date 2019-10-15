Федун: медали? Не в этом сезоне

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о задачах перед новым главным тренером московской команды Доменико Тедеско.



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— На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул.— Да. Но не в этом сезоне.— У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется.— А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков. Это мое решение, которое не будет изменено.