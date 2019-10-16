У вратаря "Зенита" Лунева родился сын

Во вторник, 15 октября, в семье 27-летнего вратаря петербургского "Зенита" и сборной России Андрея Лунева произошло радостное событие: его жена Диана родила сына. Мальчик получил имя Денис."Футбольный клуб "Зенит" поздравляет футболиста с пополнением и желает Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!" — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.