Маркизио: в России меня всегда поражала уборка улиц

Бывший полузащитник "Зенита", "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился эмоциями после посещения Красной площади.



"Я имел удовольствие посетить и погулять по огромным улицам этого прекрасного города. Помимо истории и культуры, то, что меня всегда поражает в России, — это уборка улиц. Это так красиво, и для этого требуется не так уж и много. Если начинать с нашего повседневного поведения", — написал Маркизио в инстаграме.